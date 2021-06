Met de billen bloot: legging van Rihanna laat weinig aan de verbeelding over

Een lila legging in het assortiment van Savage x Fenty, het lingeriemerk van Rihanna, heeft een bijzonder detail aan de achterkant. Deze is versierd met reepjes stof, die als het ware een soort decolleté creëren voor je achterwerk. Een onderbroek dragen? Niet nodig, vindt Riri.

Het kledingstuk, dat wordt omschreven als legging met een ‘open achterkant’, zaait verwarring bij fans van het merk. Een vrouw die zichzelf op TikTok Father Marge noemt, heeft er zelfs een videootje aan gewijd. “De dingen worden toch een beetje gek”, zegt ze daarin. “Elke dag dwalen we een beetje verder af” en “Wat is dit in godsnaam”, staat er onder meer in de reacties. Intussen is het filmpje al meer dan drie miljoen keer bekeken.

De legging van 49 dollar (41,20 euro) is misschien niet echt geschikt om buitenshuis aan te trekken, maar zou wel heel aangenaam zitten. “Het is redelijk duidelijk dat je deze legging niet zult aantrekken om naar de winkel of fitness te gaan, maar misschien wel om thuis sexy rond te lopen? En je kunt er altijd een onderbroek onder aantrekken. Zowel zonder als met zit de legging comfortabel”, aldus een positieve commentaar op de site.