Schmeichel (in het groen) samen met kapitein Simon Kjaer bij de vriendin van Eriksen. — © AFP

Kasper Schmeichel heeft in Kopenhagen een bezoek gebracht aan zijn ploegmakker Christian Eriksen. De doelman van de nationale ploeg hield daar een goed gevoel aan over. “Hij is zichzelf opnieuw”, zei de speler van Leicester City op een persconferentie.