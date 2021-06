Diest

Op de Delphine Alenuslaan is zondag rond 20.45 uur een 55-jarige bestuurder uit Diest de controle over zijn stuur kwijtgespeeld. De auto kwam tegen een geparkeerd voertuig terecht. De man bleek zwaar onder invloed van alcohol en moest in opdracht van het parket van Leuven zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen. tb