Drie loslopende honden veroorzakers van ongeval met vuilniswagen in Diest

Diest

In de Stappersestraat is vrijdag een vuilniswagen die groenafval aan het ophalen was, in een gracht terechtgekomen. De 24-jarige bestuurder uit Maaseik had moeten uitwijken voor een wandelaar met drie loslopende honden. De vrachtwagen kantelde in de gracht en belandde op zijn kant in een veld. Omdat er brandstof en olie lekten, kwam de brandweer ter plaatse. De bestuurder en zijn 33-jarige begeleider uit Zonhoven vertoonden geen uiterlijke verwondingen maar besloten toch een dokter te raadplegen. mm