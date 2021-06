Jacky Lafon: “Bierbrouwer vroeg mij om op te treden als zatte Rita en had daar veel geld voor over”

Tot 2015 maakte actrice Jacky Lafon furore in Familie met haar rol van zatte Rita. “En ik had rijk kunnen worden van mijn alter ego”, vertelde ze maandagochtend op JoeFM. “Zo vroeg een bierbrouwer mij voor een acte de présence van één uur als zatte Rita en bood hij mij daar 5.000 euro voor aan”, klonk het. Toch sloeg de actrice het bod af, want toenmalige Familie-baas Herman Verbaet was niet te vinden voor het idee.