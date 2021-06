MVP Nikola Jokic gaat over de rooie met slag in gezicht van tegenstander: Phoenix bereikt halve finales play-offs NBA

Phoenix heeft zich zondag geplaatst voor de finale van de Western Conference in de NBA. De Suns versloegen Denver met 118-125. Voor de Nuggets zit het seizoen erop na de vierde nederlaag in evenveel duels.

Na drie overtuigende zeges legde Phoenix Denver ook in de vierde wedstrijd over de knie. Phoenix slaagt er zo voor het eerst in elf jaar in de conferencefinale te bereiken. Met 37 punten was Chris Paul de topscorer bij de Suns, op de hielen gezeten door Devin Booker (34 punten, 11 rebounds)). Will Barton was het best bij schot bij Denver met 25 punten.

Nikola Jokic, de MVP van het afgelopen reguliere seizoen, gooide 22 punten door de korf en lukte elf rebounds. De Serviër werd in het derde quarter wel uitgesloten nadat hij in een duel Cameron Payne een tik in het gezicht gaf.

In de finale van de Western Conference neemt Phoenix het op tegen ofwel Utah ofwel de LA Clippers. Jazz leidt met 2-1 in die confrontatie.