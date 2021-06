Zes maanden geleden verbrandde hij bijna levend in zijn F1-wagen, nu speelt Romain Grosjean zelf voor brandweerman

Kent u Romain Grosjean nog? De Frans-Zwitserse piloot crashte vorig jaar zwaar tijdens de Grote Prijs Formule 1 van Bahrein en ontsnapte toen als bij wonder uit een enorme vuurzee. Tegenwoordig is Grosjean in de Verenigde Staten actief in het IndyCar-kampioenschap, en tijdens de tweede race in Detroit op zondag zorgde hij voor opvallende beelden door zelf zijn brandende wagen te helpen blussen.