Bart Swings en Sandrine Tas skeeleren naar winst in Madeiramarathon

Bart Swings en Sandrine Tas hebben zondag in Funchal op het eiland Madeira een skeelermarathon voor de World Inline Cup (WIC) gewonnen.

Swings verwees in de eindsprint de Duitser Felix Rijhnen en de Portugees Diogo Marreiros naar de tweede en derde plaats. Tas werd op het podium geflankeerd door Valentina Cartagena uit Mexico en Josie Hofmann uit Duitsland.

De twee Belgische winnaars komen uit voor het sterke team van Powerslide, dat de races domineerde. De wedstrijd, zeventien ronden op een vlak parkoers van 2,6 kilometer met start en finish op de Avenida San Carneiro, was met de voltallige Franse en Duitse selectie sterk bezet. Het hoge tempo dat de mannen en vrouwen van Powerslide onderhielden, maakte de koers zwaar. Vooral bij de mannen waren er veel ontsnappingen.

De tweede Belg bij de mannen, Jason Suttels, leverde veel werk, maar eindigde buiten de top-tien. Op de pistewedstrijden die vrijdag en zaterdag aan de marathon vooraf ging, zegevierde Suttels op de afvallings- en puntenkoers.

Ook Tas nam op die twee lange afstanden (afvalling- en puntenkoers) de hoofdprijzen.. Tas liet weten niet te zullen meedoen aan de Europese titelstrijd skeeleren, die van 18 tot en met 25 juli in Canelas (Portugal) wordt gehouden. Zij wil zich als schaatsster plaatsen voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Peking.

De volgende wedstrijd voor de WIC is op 25 september in Berlijn. Races in Ostrava (Tsjechië), Harbin (China), Zandvoort (Ned) en Barranquila (Colombia) zijn om verschillende redenen afgelast.