Even geen gebricoleer aan hun chateau, of zorgen om Juniors blessure. Bij de Planckaerts stonden zondagmiddag alle ogen op Mageno, de 14-jarige kleinzoon van Eddy. Hij reed zijn allereerste koers en houdt zo de familietraditie in ere. De derde generatie is een feit. Al keek mama Stephanie vooral bang toe. “Die mannekes zitten vol adrenaline. Dan is een accident snel gebeurd.”