Nog 702 coronapatiënten in het ziekenhuis, alle cijfers dalen fors

Er liggen momenteel nog 702 coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarvan hebben er 274 intensieve zorgen nodig. Dat blijkt maandagochtend uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 7 tot 13 juni werden elke dag gemiddeld 49,3 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, een daling met 31 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

Tussen 4 en 10 juni werden er dagelijks gemiddeld nog zo’n 882 nieuwe besmettingen vastgesteld, een afname met 40 procent in vergelijking met de week voordien. Maar er werden in diezelfde periode ook wel wat minder testen afgenomen, gemiddeld ging het om 40.940,6 testen per dag wat neerkomt op een daling met 9 procent.

De positiviteitsratio bedraagt 2,7 procent en daalt daarmee met 1,2 procent. In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.076.338 besmettingen geregistreerd. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,76. Dat betekent dat de epidemie nog altijd aan kracht inboet.

Ook het aantal overlijdens daalde met ruim 40 procent: tussen 4 en 10 juni lieten dagelijks gemiddeld zo’n 8,6 mensen het leven. De teller komt in ons land inmiddels uit op 25.088 COVID-19-overlijdens.

Intussen hebben volgens het dashboard 5.616.337 Belgen een eerste dosis van een vaccin gekregen, wat overeenkomt met 48,7 procent van de totale bevolking en 60,9 procent van de volwassen bevolking. Zowat 3.055.158 landgenoten zijn inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 26,5 procent van de totale bevolking (33,1 procent van de volwassen bevolking).