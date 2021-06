Bocholt

Martine Govaers en Willy Hanoulle hadden zondagmiddag in een maisveld in de omgeving van de Kakebeekstraat een merkwaardige ontmoeting. Rond de middag stonden ze oog in oog met een groot hondachtig dier. “Een wolf, dachten we. Het dier bleef even staan observeerde ons en het nam dan snel de benen”, zegt Martine.