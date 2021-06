De winst van Richard Carapaz in de Ronde van Zwitserland is al de zesde eindzege van Ineos-Grenadiers in een rittenkoers in 2021. Een aardige statistiek. Carapaz kan de Tour winnen maar de ronde van Zwitserland had nog meer in petto: van een debutant als favoriet voor het eerste geel, tot een olympische sollicitant van 37.