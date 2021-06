Op de Hechtelsebaan in Eksel ging een wagen aan het slingeren. Het voertuig raakte hierbij een andere wagen en belandde vervolgens in een haag met bomen. De drie inzittenden konden zichzelf bevrijden. Op het eerste zicht leken ze niet zwaar gewond, maar ze werden voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De weg was een tijdlang afgesloten.