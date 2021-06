HASSELT

Rector Bernard Vanheusden van UHasselt opperde in de weekendkrant het idee om een studentenkwartier te bouwen in Hasselt. Met daarin een vrijetijdshal waar fakbars en eetgelegenheden onder één dak liggen. Maar prangender dan de vraag naar meer studentencafés is de wens om de mobiliteit te verbeteren, blijkt uit een rondvraag.