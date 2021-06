Voor Belgische fans die niet volledig gevaccineerd zijn of de voorbije zes maanden corona hebben opgelopen, is het quasi onmogelijk om donderdag de match van de Rode Duivels tegen Denemarken in Kopenhagen live in het stadion bij te wonen. Sommige supporters willen de quarantaineregels aan hun laars lappen en het risico lopen om aan de poort te worden tegengehouden.