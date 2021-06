Novak Djokovic knokte zondag in de finale van Roland Garros vanuit een verloren positie terug en kroonde zich in het duel tegen Stefanos Tsitsipas alsnog te winnaar. De Servische nummer 1 van de wereld maakte een achterstand van twee sets goed en trok na een beklijvend duel van ruim vier uur aan het langste eind. Dat amper twee dagen nadat hij de op gravel schier onklopbare Rafael Nadal had verslagen.