Novak Djokovic buigt dubbele achterstand nog helemaal om en wint pas voor tweede keer Roland Garros

Novak Djokovic (ATP 1) heeft voor de tweede keer in zijn carrière Roland Garros gewonnen. De 34-jarige Serviër vocht zichzelf tegen Stefanos Tsitipas (ATP 5) uit een achterstand van twee sets terug naar zijn 19de grandslamtrofee: 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Opnieuw blijven de Big Three ongeslagen in finales van majors tegen hun troonopvolgers. In de historische ranglijst van grandslamzeges komt de Djokovic op één exemplaar van Rafael Nadal en Roger Federer.