Zondag rond 1.50 uur werd bij de politie van Beringen gemeld dat een ruit werd ingegooid van een pand in de Terbekstraat. Of de daders ook iets konden buitmaken is niet duidelijk.

Onbekenden stalen tussen zaterdag 18 uur en zondag 10 uur een BMW die geparkeerd stond op het Burgemeester Heymansplein in Beverlo. ppn