Twee wagens waren vrijdag om 20.15 uur betrokken bij een kop-staartaanrijding op de Gouverneur Roppesingel in Hasselt. Inez C. (23) uit het Antwerpse Boom en Tiana V. (19) uit Beringen raakten bij het ongeval lichtgewond.

Ook op de Runkstersteenweg gebeurde vrijdag een ongeval. Dat was om 15.15 uur. Een fietsster kwam in aanrijding met een paaltje waarna ze viel. Liliane B. (59) uit Zonhoven was lichtgewond. ppn