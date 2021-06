Cort Nielsen wint slotetappe in Route d’Occitanie, eindwinst voor Pedrero

De Deen Magnus Cort Nielsen (EF Education - Nippo) heeft zondag de vierde en laatste etappe van de Route d’Occitanie gewonnen, een Franse rittenwedstrijd van het niveau 2.1. De Spanjaard Antonio Pedrero (Movistar Team) hield de eindzege vast.

De heuvelachtige etappe van 151 kilometer tussen Lavelanet en Duilhac-Sous-Peyrepertuse kreeg een bijzonder geanimeerd wedstrijdverloop, waarbij ook Stan Dewulf zich liet zien. De West-Vlaming van Ag2r Citroën schoof mee in een vlucht van zeven, maar kwam in de problemen in de lastige finale waarin nog twee beklimmingen moesten worden bedwongen.

Drie renners van de vlucht slaagden er uiteindelijk in uit de greep te blijven van het peloton: Magnus Cort Nielsen haalde het op de top van de vijf kilometer lange slotklim voor de Italiaan Gianluca Brambilla en de Fransman Tony Gallopin. De 28-jarige Cort Nielsen schreef eerder dit jaar ook al een etappe van Parijs-Nice op zijn naam, en boekte in zijn carrière ook al dagsuccessen in de Tour en de Vuelta.

In de strijd voor het eindklassement viel Jesus Herrada nog de leidersplaats van zijn landgenoot Antonio Pedrero aan. Herrada finishte als vierde, met negentien seconden voorsprong op Pedrero, maar dat volstond niet voor eindwinst. In de eindstand heeft Pedrero (ritwinnaar op zaterdag) 0:25 voorsprong op nummer 2 Herrada. Met Oscar Rodriguez en Cristian Rodriguez op drie en vier kleurde de hele top vier Spaans.