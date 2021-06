Nina Derwael in Osijek. — © RR

Met twee gouden medailles en een persoonlijk record mag Nina Derwael terugblikken op een geslaagde terugkeer in competitie. Maar tegelijk toont de World Cup in Osijek dat ze nog werk op de plank heeft aan ‘haar’ brug, waar ze minder punten pakte dan twee jaar geleden. “We hebben nog vijf of zes weken om mijn nieuwe oefening te perfectioneren.”