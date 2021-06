© EPA-EFE

Stef Wijnants over Christian Eriksen: “Heerste één groot gevoel van angst”

Huisanalist Stef Wijnants was commentator voor Sporza in de bewuste wedstrijd tussen Denemarken en Finland zaterdag. “Na zoveel jaren voetbalverslaggeving, denk je dat je alles gehad hebt en dan dit… Life goes on. Ook voor Eriksen, gelukkig maar.”

Gunter Schoofs Vandaag om 12:06