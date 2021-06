Bashir Abdi duikt in Gentbrugge onder persoonlijk record en strandt op zucht van Belgisch record halve marathon

Het persoonlijk record van Abdi stond sinds 2017 op 1u01:50. Het Belgisch record van Mohammed Mourhit, die later op epo betrapt zou worden, staat sinds 1997 op 1u00:18. De wedstrijd in Gentbrugge werd speciaal voor Abdi opgezet. Het was zijn laatste test voor de olympische marathon op 9 augustus in het Japanse Sapporo. De Gentenaar vertrekt eerst nog voor vijf weken op hoogtestage naar het Franse Font-Romeu alvorens naar Japan af te reizen.

“Ik had helemaal niet in de gaten dat ik zo dicht bij het Belgisch record liep”, vertelde Abdi na afloop. “Eigenlijk wilde ik gewoon iets sneller dan marathontempo lopen, dit is dus veelbelovend. Dat Belgisch record gaat er op een dag aan. Wees daar maar zeker van.”

