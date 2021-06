Deense voetbalbond komt met update over toestand van Eriksen: “Christian is stabiel, hij blijft nog even in het ziekenhuis”

De Deense voetbalbond (DBU) heeft zondagmorgen in een statement op sociale media laten weten dat de toestand van Christian Eriksen stabiel is. Hij moet voorlopig wel in het ziekenhuis in Kopenhagen blijven voor verdere opvolging.

De 29-jarige Eriksen stuikte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft van het EK-duel tegen Finland in elkaar. De middenvelder van Inter Milaan werd een tiental minuten op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn.

“Deze morgen hebben we gesproken met Christian Eriksen”, aldus de bond. “Hij maakte de groeten over aan zijn teamgenoten. Zijn toestand is stabiel, maar hij blijft voorlopig wel in het ziekenhuis voor verdere onderzoeken. Het team en de staf hebben crisisbijstand gekregen na het incident van gisteren. Ze zullen deze bijstand ook blijven krijgen. We willen iedereen bedanken voor de steun aan Christian Eriksen, zowel van fans, spelers, de koninklijke families van zowel Denemarken als Engeland, internationale bonden, etc. We vragen alle gelukwensen over te maken aan de Deense voetbalbond. Wij zorgen ervoor dat ze allemaal tot bij Christian en zijn familie geraken.”

© EPA-EFE

De Denen besloten de training voor zondag te schrappen. Ook vinden er geen media-activiteiten plaats. Donderdag spelen de Rode Duivels, die zaterdag met 3-0 wonnen van Rusland, in Kopenhagen tegen Denemarken.