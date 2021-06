Robin Vanderbemden mikt op Olympische Spelen ondanks heupproblemen: “Ik heb geen tijd om te rusten”

Robin Vanderbemden heeft zaterdag op de Brussels GP zijn rentree op de piste gevierd, meer dan een maand na de World Relays in Chorzow waar hij in actie kwam met de Belgian Tornados. De sprinter uit Seraing, die op olympische kwalificatie mikt op de 200m en met de 4x400m-ploeg naar Tokio wil gaan, liep de 200m in 21.13 in Brussel. Met die chrono was hij niet tevreden. Sinds de World Relays heeft Vanderbemden pijn aan de heup.