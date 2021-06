Vriendinnen huren bootje, komen vast te zitten boven afgrond: “Ze babbelden te veel”

Praten is zilver, zwijgen is goed: dat hebben vier Amerikaanse vrouwen aan den lijve ondervonden. Het viertal lette niet op en kwam vast te zitten aan een afgrond op een meer in Texas.

Vier vriendinnen die op uitstap waren in Longhorn Dam in Texas (VS) huurden een elektrisch aangedreven bootje. Ze waren zo aan het babbelen dat ze geen oog meer hadden voor wat er rond hen gebeurde. Ook niet voor de waarschuwingsborden die aangaven dat ze de dam naderden. Zo kwamen ze vast te zitten aan de afgrond.

Toen de vrouwen merkten dat het kleine elektrische bootje te dicht bij de dam was afgedreven sloegen ze in paniek en belden ze het noodnummer 112, zegt een woordvoerder van de politie van Austin. Maar het was te laat. De lichte motor kon niet op tegen de felle stroming en het bootje dreigde meters diep te vallen. Als bij wonder bleef het kleine vaartuigje boven op de dam vastzitten.

“De vrouwen waren opvallend rustig toen reddingsdiensten aankwamen. Omdat ze wisten dat elke bruuske beweging fataal kon aflopen”

Een eerste reddingsboot slaagde er niet in het bootje weg te trekken van bij de dam. Een zwaardere boot zou te veel golven maken, zodat het bootje naar beneden kon vallen. Uiteindelijk lukte het de hulpdiensten toch om de vrouwen in veiligheid te brengen.

Ze verklaarden dat ze de waarschuwingsborden aan de Longhorn Dam niet hadden gezien omdat ze aan het praten waren en plezier maakten. Over de vraag van de politie of ze ooit nog in zo een bootje kruipen, waren ze het volmondig eens: “Nooit meer.”