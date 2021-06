Zizou Bergs (ATP 259) heeft zondag het Challengertoernooi in het Kazachse Almaty (gravel/52.080 dollar) op zijn naam geschreven.

De 21-jarige Bergs won in de finale in drie sets van de Kazach Timofey Skatov (ATP 399): 4-6, 6-3 en 6-2.

Het is al zijn derde toernooizege op het Challengercircuit, eerder dit jaar was Bergs als qualifier de beste in Lille en Sint-Petersburg.