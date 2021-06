Geen tweede zege voor Remco Evenepoel in de Baloise Belgium Tour. De koninginnenrit in Hamoir eindigde zaterdag op een groepssprint waarin Caleb Ewan de beste was. Evenepoel leefde zich dan maar uit als loods voor ploegmaat Davide Ballerini. “Waarom zou ik dat niet doen? Ik ben de koning niet.”