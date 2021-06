Fietsen een mannensport? Rij mee met het vrouwenpeloton!

“Heren, vertrekt”, deze uitspraak van Karel Van Wijnen-daele bij de start van de eerste Ronde Van Vlaanderen in 1913, is aan een update toe. De dames op de koersfiets hebben immers een stevige demarrage geplaatst en hun aantal groeit en groeit. Net als bij de mannen tref je alle types. Van hypercompetitief tot de wielertoeriste die onder vriendinnen wat wil rijden met een redelijk tempo. Met The Women Peloton is er een nieuw initiatief om vrouwen naar de recreatieve koersfiets te brengen, Madam Vélo heeft daarin al langer een sterke reputatie.