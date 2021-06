Romelu Lukaku is tot Man van de Match uitgeroepen na zijn twee goals in de 3-0-zege van de Rode Duivels in hun EK-opener tegen Rusland. Toch had hij moeite met focussen nadat zijn ploegmaat bij Inter Christian Eriksen eerder op de dag in elkaar gezakt was tijdens Denemarken-Finland, vertelde hij. “Ik heb veel tranen gelaten voor de match.”