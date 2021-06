Finland klopt Denemarken in wedstrijd die om de verkeerde reden herinnerd zal worden

In wat nu al de meest bewogen wedstrijd van het EK zal blijken, heeft Finland voor een stunt gezorgd door in zijn eerste EK-wedstrijd ooit te winnen tegen Denemarken. Dankzij een doelpunt van Joel Pohjanpalo werd het uiteindelijk 0-1. Al was dat eigenlijk bijzaak nadat Christian Eriksen kort voor de rust neerzeeg na hartfalen. Het zag er aanvankelijk niet goed uit en de wedstrijd werd onderbroken, maar na een klein uur kwam het verlossende nieuws dat Eriksen het goed maakte. Na de onderbreking trok Finland, met een sterke Jere Uronen (KRC Genk) uiteindelijk het laken naar zich toe.