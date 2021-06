Spelers Denemarken hervatten wedstrijd nadat ze contact hadden met Eriksen op zijn ziekbed

De EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland is om 20u30 hervat. Dat heeft de Deense voetbalbond zaterdagavond laten weten nadat Christian Eriksen weer bij bewustzijn is. De spelmaker van de Denen was in elkaar gezakt op het veld. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Rusland gaat zoals voorzien om 21 uur van start.

Op televisiebeelden was te zien hoe verzorgers Eriksen hartmassage toedienden. De stand op dat moment was nog 0-0. De wedstrijd werd stilgelegd. Na een kwartier werd Eriksen op een brancard naar binnen gevoerd. De Deense en Finse spelers waren zichtbaar aangeslagen en sommigen konden hun tranen niet bedwingen. Het publiek in het stadion werd muisstil.

“Christian Eriksen is wakker en zijn toestand blijft stabiel”, klinkt het in een mededeling van de Deense voetbalbond. “Hij blijft in het ziekenhuis voor verder onderzoek. Vanavond wordt de wedstrijd tegen Finland verder gespeeld. Dit gebeurt nadat de spelers bevestiging kregen dat Christian in orde is. De wedstrijd wordt hervat om 20u30.”

De spelers van Denemarken hadden vanuit de kleedkamer via een videoverbinding contact met Christian Eriksen en hebben er daarna mee ingestemd om de wedstrijd te hervatten.

Er zullen nog vijf minuten van de eerste helft gespeeld worden, waarna er vijf minuten pauze zullen volgen. Nadien wordt de tweede periode afgewerkt. In dezelfde poule spelen de Rode Duivels later zaterdag (21 uur) in Sint-Petersburg tegen Rusland. Donderdag trekken de Belgen naar Kopenhagen voor hun tweede groepsmatch tegen Denemarken.