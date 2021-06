Hoe reageerden Lukaku en co op het drama met (ex)-ploegmaat Christian Eriksen? Roberto Martinez: “Iedereen was heel gechoqueerd”

De beelden van hoe de Deense sterspeler Christian Eriksen zaterdagavond in elkaar zakte op het EK gingen door merg en been. Het nieuws is ook aangekomen bij de Rode Duivels in Sint-Petersburg, waar zij zo dadelijk EK-opener tegen de Russen spelen.

“Je kan je inbeelden dat iedereen heel gechoqueerd en droevig was”, vertelde Roberto Martinez voor de camera van Sporza. “Het nieuws dat Eriksen bij bewustzijn is en opnieuw praat, was heel belangrijk voor ons. Want ons gevoel was heel slecht. Onze gedachten en gebeden gaan naar Eriksen. We hopen dat hij ten volle kan herstellen.”

Van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen is geweten dat ze goede vrienden zijn met de Deen, met wie ze bij Ajax en Tottenham liefst elf en tien jaar samenspeelden. “I’ll miss you, bro”, deelde Vertonghen vorige zomer nog op zijn Instagram-account toen bleek dat de toekomst van Eriksen elders lag. Romelu Lukaku is op dit moment ploegmaat van de Deense ster bij Inter. Ook Thomas Vermaelen en Nacer Chadli speelden met Eriksen samen.