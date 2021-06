Themabeeld — © via REUTERS

Bijna 3.000 brandweermannen zijn een 60-tal bosbranden aan het bestrijden in Rusland, zo hebben de autoriteiten zaterdag meegedeeld. Ook 30 blusvliegtuigen en -helikopters zijn in de weer. Volgens de mededeling woeden de branden over een oppervlakte van ruim 500 vierkante kilometer.