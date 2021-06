Imponerende Rigoberto Uran is verrassende tijdritwinnaar in Ronde Van Zwitserland, Richard Carapaz blijft leider

Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) heeft de zevende etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. In een lastige klimtijdrit van 23,2 kilometer was hij 40 seconden sneller dan Julian Alaphilippe, die vandaag uit de koers stapt op zijn zwangere vriendin bij te staan. Richard Carapaz eindigde vierde en blijft wel leider.

De eerste echte richttijd werd neergezet door Jonas Rutsch. De Duitser van EF Education-Nippo eindigde al zesde in de openingstijdrit en zette met 37’37” ook vandaag een puike tijd neer. Rutsch kon een paar uur in de hotseat vertoeven maar moest er toch uit. Soren Kragh Andersen maakte immers indruk en klokte af op 37’06”.

Daarna was het komen en gaan op de hotseat. Een sterke Tom Dumoulin deed acht seconden beter dan Andersen, waarna Gino Mäder nog eens twee seconden beter deed dan de wederoptredende Nederlander. Stefan Küng ging geen tweede tijdritoverwinning halen in deze Ronde van Zwitserland. De laatste acht kilometers in stijgende lijn waren te lastig voor de Zwitser.

De verrassing van de dag kwam echter van Rigoberto Uran. De Colombiaanse kopman van EF knalde de slotklim op en deed liefst 54 seconden beter dan Mäder. Hij zette uiteindelijk met 36’02” uiteindelijk de winnende tijd neer. Richard Carapaz werd vijfde en verloor bijna een volle minuut, maar blijft wel leider. Hij houdt in de stand nu nog 17 seconden voorsprong over op Uran. Zo lijkt het in de afsluitende bergrit morgen tussen beide Zuid-Amerikanen te gaan. Julian Alaphilippe, derde in het klassement, stapt vanavond immers uit de Ronde van Zwitserland en nummer vier Maximilian Schachmann volgt al op meer dan een minuut.

Eerste landgenoot was Xandro Meurisse. De renner van Alpecin-Fenix eindige op een dertigste plaats op 2’35” van Uran. Tiesj Benoot werd 31ste en verliest zo nog een aantal plaatsjes in het klassement.

Top tien:

1. Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) 36’02”

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) +40”

3. Gino Mäder (Bahrain Victorious) +54”

4. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +54”

5. Tom Dumoulin (Jumbo - Visma) +56”

6. Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick-Step) +58”

7. Domenico Pozzovivo (Team Qhubeka - ASSOS) +1’

8. Rui Costa (UAE Team Emirates) +1’

9. Søren Kragh (Team DSM) +1’04”

10. Stefan Küng (Groupama - FDJ) +1’05”