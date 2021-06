De Britse premier Boris Johnson dreigt een deel van het Brexitprotocol op te schorten als de Europese Unie niet wil instemmen met een compromis in het conflict over de naleving van de Brexitafspraken rondom Noord-Ierland. Met die boodschap gooide Johnson zaterdag olie op het vuur, nadat vanuit de Europese Unie de druk was opgevoerd op Johnson om zich aan de Brexitafspraken te houden.