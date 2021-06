Nu PFOS-crisis losbreekt: kunnen we nog eitjes uit eigen tuin eten? En zijn die uit de supermarkt wel veiliger?

Vlamingen krijgen elke dag PFOS-stofjes in hun lichaam, door eitjes te eten, melk te drinken, vis en vlees te consumeren. Onderzoek van de UAntwerpen toont nu aan dat de consumptienormen van kippeneieren werden overschreden in een straal van vijftien kilometer rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht. Maar wat betekent dat voor jou? Mag je nog eitjes eten uit eigen tuin, ook als je ver buiten Zwijndrecht woont?