David Goffin komt opnieuw in actie in Halle

David Goffin (ATP 13) komt komende week opnieuw in actie op het ATP 500-grastoernooi in het Duitse Halle (1.318.605 euro) na zijn nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros. De 30-jarige Luikenaar verliet Parijs meteen nadat hij in drie sets (6-0, 7-5, 7-6 (7/3)) verloor van de 19-jarige Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 76).

David Goffin heeft goede herinneringen aan zijn laatste aantreden op het toernooi van Halle in 2019. De Belgische nummer 1 bereikte de finale tegen zijn idool Roger Federer na winst tegen de Duitser Alexander Zverev in de kwartfinales en Matteo Berrettini in de halve finales. Hij verloor tegen Federer met 7-6 (7/2), 6-1.

De Luikenaar, die de laatste weken niet in de stemming was voor een feestje, weet dat hij alles uit de kast zal moeten halen als hij in Westfalen opnieuw wil schitteren. Het deelnemersveld zal dit jaar bijzonder sterk zijn met de aanwezigheid van vijf top 10-spelers, de Russen Daniil Medvedev (ATP 2) en Andrey Rublev (ATP 7), Alexander Zverev (ATP 6), Roger Federer (ATP 8) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5), die in de finale staat op Roland Garros en op het laatste moment een wildcard accepteerde.

Na loting in dezelfde tabelhelft als Stefanos Tsitsipas en Andrey Rublev, zal David Goffin het in de eerste ronde opnemen tegen de 22-jarige Fransman Corentin Moutet (ATP 73). Dat wordt het derde duel tussen de twee spelers. De Belg heeft de eerste twee, op Roland Garros in 2018 en de US Open in 2019, gewonnen. Ook opvallend is de eersterondepartij tussen Daniil Medvedev en de Duitser Jan-Lennart Struff (ATP 42) en een mogelijke kwartfinale tussen de Rus en Roger Federer.