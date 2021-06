Paulien Couckuyt evenaart 25 jaar oud Belgisch record op 400 meter horden

Paulien Couckuyt heeft zaterdag op de Atletica-meeting in het Zwitserse Genève het 25 jaar oude Belgisch record op de 400 meter horden geëvenaard. De Europese beloftekampioene finishte er als tweede in 54.95.

Eind mei had Couckuyt zich in Oordegem al geplaatst voor de Olympische Spelen met een persoonlijk record van 55.37. Daar nam ze zaterdag in Zwitserland nog eens een hele hap af om het 25 jaar oude Belgisch record dat Ann Mercken op de Spelen van Atlanta liep te evenaren. Couckuyt zette zo de veertiende wereldjaartijd neer en de zesde Europese jaartijd.

De winst ging in Genève naar de Oekraïense Viktoriya Tkachuk in 54.60.