Het labo in Houthalen was ondergebracht in een hangaar. — © TP

Houthalen-Helchteren/Laakdal

Het labo dat vrijdag in de Baarsstraat in Houthalen werd gevonden diende voor de aanmaak van synthetische drugs. In een opslagplaats op de Nikelaan in Laakdal stonden de aanmaakproducten. Dat meldde het Limburgs parket zaterdag.