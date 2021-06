De ‘eeuwige’ Red Lions: Briels en Dohmen waren er ook 14 jaar (!) geleden al bij op succesvol EK voor hockeymannen

De wedstrijd waarmee België de bronzen medaille won op het EK in Manchester in 2007 is een mijlpaal in de geschiedenis van het Belgische hockey. De Red Lions versloegen Duitsland in de halve finale en kwalificeerden zich zo voor de Olympische Spelen in Peking, 32 jaar na hun laatste olympische optreden in Montreal in 1976. Slechts twee van de Lions die er die dag bij waren, maken nog deel uit van de kern die zaterdag in Amsterdam zijn vijfde continentale medaille won: Thomas Briels en John-John Dohmen.

“Ik heb goed gelachen met John-John aan het einde van de wedstrijd tegen Engeland (3-2 winst voor brons, red.)”, zei kapitein Thomas Briels (33). “Wij zijn de enige twee overlevenden van dit team, veertien jaar na Manchester. ‘Brons in 2007 en nu weer in 2021, we zijn niet echt vooruitgegaan’, fluisterde ik op het podium in zijn oor.”

Dohmen en Briels zorgden mee voor de vijf EK-medailles die de Red Lions sinds 2007 wonnen, met ook zilver in Boom in 2013 en Amsterdam in 2017, en goud twee jaar geleden in Antwerpen.

“Zo slecht is het niet”, vervolgde de Antwerpenaar. “Natuurlijk hadden we liever verder willen gaan in het toernooi en de finale willen spelen, maar het is toch positief van het team om zo op het podium te eindigen. Het was niet makkelijk, want Engeland is de laatste maanden sterk verbeterd. We speelden een goede eerste helft, met een paar goede reddingen van hun keeper. Hun gelijkmaker zette de wedstrijd weer op de rails in de tweede helft, met een geweldige strijd op het einde. Het team heeft deze week een grote stap voorwaarts gezet in de voorbereiding op Tokio. Een goede basis om het olympisch toernooi over zes weken aan te vatten.”

