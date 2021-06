Acht tweets had minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) nodig om uit te leggen dat hij iets wilde doen aan het optrekken van de lage lonen. Anders smelten de voordelen van het loonakkoord dat deze week is beklonken, helemaal weg. Komt er alweer een nieuwe koterij bij? “Nee, dit is een uitbreiding van een bestaand systeem, maar we werken intussen wel aan een fiscale vereenvoudiging.”