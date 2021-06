“Ik wil tonen dat ik gemaakt ben voor Real”

Fasten your seatbelts. This is your captain speaking. De Rode Duivels trappen zaterdagavond hun EK af in Rusland en dan is het woord aan Eden Hazard (30). Nu nog niet helemaal fit, maar straks dé aanvoerder die ons naar de Europese titel kan leiden. Ondanks een snertseizoen vol blessures stond Hazard ons een exclusief interview toe waarin hij best persoonlijk werd. “Mijn zonen vinden het erg als ik door blessures niet met hen in de tuin kan sjotten.”