Fans kregen deze keer wél uitzondering op avondklok in thriller tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal op Roland Garros

Toen Djokovic woensdagavond de maat nam van de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 9), werd omstreeks 22u30 verzocht de tribunes te verlaten. In Frankrijk is immers nog steeds een avondklok van kracht die ingaat om 23u. Dat zette echter kwaad bloed bij de fans, die “wij hebben betaald” begonnen te scanderen. Een groot deel van hen weigerde het stadion te verlaten. Daardoor moest de wedstrijd even stopgezet worden om vervolgens voort te gaan achter gesloten deuren. Op dat moment moest er nog een set gespeeld worden.