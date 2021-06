Delfine Persoon: “Wereldtitel zou mooie revanche zijn voor missen Olympische Spelen”

De Olympische Spelen in Tokio moesten voor Delfine Persoon de apotheose van een mooie carrière worden, maar in maart 2020 werd de 36-jarige West-Vlaamse, voormalig wereldkampioene bij de lichtgewichten (59-61,2 kg) op een kwalificatietoernooi in Londen al in de eerste ronde uitgeschakeld. Een tweede kans kwam er door de coronapandemie niet meer.

“In 2012 waren op de Spelen geen profs boven 17 jaar toegestaan, vier jaar later mochten alleen bij de mannen profs deelnemen en nu gooide corona roet in het eten (een toernooi in Parijs waar ze een tweede kans op kwalificatie gehad zou hebben, werd geannuleerd)”, treurt Persoon. “Daar komt bij dat de Belgische federatie besliste geen boksers te sturen naar het EK of WK, waar nochtans punten konden gescoord worden.”

“Als ik nu de deelnemerslijst voor Tokio bekijk, ben ik praktisch zeker dat ik er een medaille behaald zou hebben, misschien wel de allermooiste. In het bokswereldje is iedereen zich daar goed van bewust, maar voor de buitenwereld ben ik nu een loser. Behalve als ik me op een of andere manier nog eens kan bewijzen.”

Persoon wil daarom nog eens een gooi doen naar een wereldtitel. Sinds ze in augustus 2020 haar revanche tegen de Ierse wereldkampioene Katie Taylor op punten verloor, kwam ze niet meer in actie. Zaterdag 3 juli keert ze in Eernegem opnieuw in de ring voor een kamp tegen de 30-jarige Russische Elena Gradinar (10 zeges, 1 nederlaag) om de vacante intercontinentale IBO-titel bij de supervedergewichten (57,2-59 kg) . Dat moet de eerste stap worden op weg naar een nieuwe wereldtitel.

“Ik heb na mijn blessures zoveel opofferingen gedaan om terug te keren dat die annulatie van dat toernooi in Parijs niet het einde van mijn carrière mag betekenen”, verklaarde Persoon vrijdag op de persconferentie voor het gala in Eernegem, dat ze trouwens mee organiseert. “Ik wil een laatse doel, om in schoonheid te kunnen eindigen. De kamp tegen Gradinar is een soort halve finale. Als ik win, word ik de challenger van de Britse Terri Harper, wereldkampioene bij de WBC en IBO. Ze kan me dan geen titelkamp weigeren. Ze kan het proberen te vertragen, maar ik ga ervan uit dat als ik win tegen Gradinar, ik volgend jaar een kans krijg tegen Harper.”

In de “Klokkeputten” in Eernegem staan er zaterdag 3 juli nog twee titels op het spel. De Nederlander Stephen Denyo en de Italiaan Christian Arvelo Segura bekampen elkaar om de vacante continentale titel bij de weltergeichten (63,5-67 kg). Giovanni Techel en Nabil Messaoudi maken uit wie de Belgische kampioen bij de superwelters (67-70 kg) wordt.