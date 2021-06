Vandaag zou de laagstaande zon er in de vroege ochtend nog even aan te pas kunnen komen maar al vrij snel zullen er lage wolken voorin schuiven. Met behulp van een matige noordwestenwind zullen die wolken in de loop van de dag worden weggedrukt naar het zuidoosten. Namiddag komt de zon er dus op steeds meer plaatsen in Limburg door en nadat dit goed en wel gelukt is zal het tot zonsondergang ook mooi zonnig blijven.