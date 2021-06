Kippenvel op openingsceremonie EK door Andrea Bocelli: prachtige ode aan Pavarotti op WK 1990

Enorme ballen met de vlaggen van alle deelnemers op, zwevende acrobaten, dansers en danseressen en veel vuurwerk. De openingsceremonie van het EK voetbal 2021 had alle ingrediënten van eender welke openingsceremonie voor eender welk (sport)evenement de voorbije jaren. Tot operazanger Andrea Bocelli het veld opstapte en ‘Nessun dorma’ inzette. Het nummer dat wereldberoemd werd toen de inmiddels overleden Luciano Pavarotti het zong op het WK voetbal 1990, dat Italië destijds organiseerde. Even kippenvel met een goed getimede lichtshow. Het maakte het contrast met ‘We Are The People’, de officiële EK-song van Martin Garrix, Bono & The Edge die via virtual reality in het stadion geprojecteerd werden, er helaas alleen maar groter op.