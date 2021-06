Na een gevulde nationale en internationale acteercarrière ruilt Filip Peeters film en televisie voor de keuken. Misschien heeft corona de beslissing versneld, maar zijn oude liefde staat weer centraal in de vorm van de tarte tatin. Heel gek is dat niet, want in zijn allereerste film acteerde hij én verzorgde hij de catering voor acteurs en crew. Koken hoorde er altijd al bij.