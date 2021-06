Fraai uitgedoste Italiaanse en Turkse fans stromen binnen voor openingsmatch EK

In het Stadio Olimpico in Rome stromen fraai uitgedoste fans binnen voor de openingsmatch van het EK tussen Italië en Turkije. Omwille van corona waren slechts 16.000 fans welkom in het stadion, waardoor slechts één op vier zitplaatsen bezet zullen zijn. Op foto’s van voor de match bleek echter dat de veiligheidsvoorschriften buiten het stadion niet helemaal van toepassing waren. Zo vierden een aantal Turkse fans al een feestje in de straten.