Jens Schuermans poseert in de kledij van Team Belgium. — © BELGAPLUS

Belgisch kampioen Jens Schuermans is vrijdagavond als achtste geëindigd in de shorttrackwedstrijd van de wereldbekermanche mountainbike in het Oostenrijkse Leogang. Daarmee verzekerde hij zich van de eerste startrij voor de crosscountryrace van zondag.